Australische zeiler en hond Bella gered na twee maanden overleven op zee

Rauwe vis

In een interview met de Australische nieuwszender Nine News vertelt de zeiler dat hij en zijn hond overleefden door regenwater te drinken en rauwe vis te eten. "Ik heb rust en lekker eten nodig, want ik ben al een hele tijd alleen op zee", zegt Shaddock.

Het duurt nog even voor de zeiler weer vaste grond onder zijn voeten zal voelen, want de tonijnboot is nog een paar weken onderweg naar Mexico. Aan boord is een arts die zich over de Australiër ontfermt. "Ik heb medicijnen en er wordt goed voor me gezorgd."