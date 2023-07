Woning in Rotterdam beschoten, na explosie een dag eerder

In de Jeniusstraat in Rotterdam is vannacht een woning beschoten. Een dag eerder vond in het pand een explosie plaats.

De politie meldt dat er niemand gewond is geraakt bij de beschieting. Er zijn hulzen en andere sporen veiliggesteld voor het onderzoek. Explosie Gisternacht vond in hetzelfde huis een explosie plaats. Er werd een voorwerp door een open raam van het pand gegooid dat ontplofte. Het lukte de bewoonster niet om de woning op tijd te verlaten, maar ze bleef ongedeerd. Na de explosie brak een brand uit, die de brandweer uiteindelijk wist te blussen. Lees ook: Al 45 aanhoudingen voor explosies Rotterdam, ook minderjarigen Rivaliserende drugsbendes Rotterdam wordt de afgelopen tijd met grote regelmaat opgeschrikt door explosies bij huizen en bedrijven. Dit jaar vonden in de regio Rotterdam al meer dan vijftig ontploffingen plaats. Er zijn zo'n 45 verdachten aangehouden, sommigen zijn pas 14 jaar oud. Vanwege de onrust in de stad zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. Er is meer toezicht en de politie heeft de opsporingscapaciteit uitgebreid. Bekijk ook: antidrugseenheid Rotterdamse haven uitgebreid 02:51 ✕ Via zeecontainers worden steeds meer drugs ons land binnengebracht. De antidrugseenheid in de Rotterdamse haven wordt uitgebreid om daar beter tegen te kunnen optreden.