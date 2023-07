Oekraïne krijgt nog jaren wapens uit het Westen, ook van Nederland

Geen NAVO-lidmaatschap

Toch was Zelensky niet helemaal tevreden. Concreet uitzicht op het NAVO-lidmaatschap was volgens hem een morele opsteker voor de Oekraïense bevolking geweest. Zoals de status van kandidaat-lid van de EU dat eerder ook was, memoreerde Zelensky.

Met name de Verenigde Staten bleven beducht om toe te geven aan de haast van Oekraïne. Daarom houdt de NAVO het er voorlopig op dat het land een uitnodiging kan krijgen 'als aan de voorwaarden is voldaan'. Wat die voorwaarden zijn, blijft onduidelijk, waardoor het ook mogelijk blijft ze op te rekken. Maar Zelensky wil er niet meer in lezen dan dat de oorlog voorbij moet zijn. Dat het moeilijk denkbaar is dat een land in oorlog tot de NAVO toetreedt, heeft Kyiv steeds erkend.