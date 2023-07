'Veel mensen hebben longziekte door vroeggeboorte zonder dat ze het weten'

Volgens Lieke Kamphuis, longarts in het Erasmus MC, is Mieke lang niet de enige. In haar expertisecentrum voor volwassenen met een aangeboren longafwijking ziet ze dagelijks patiënten met de longen van een zware roker, terwijl zij nog nooit gerookt hebben. De oorzaak: vroeggeboorte.

"In Nederland worden jaarlijks tweeduizend baby's levend geboren bij een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken. Daarvan heeft 75 procent longschade. Ik schat dat 60.000 volwassen Nederlanders ongemerkt een longaandoening hebben die is veroorzaakt door hun vroeggeboorte, terwijl wij in ons expertisecentrum voor volwassenen met een aangeboren longafwijking slechts 400 patiënten behandelen", zegt Kamphuis.

Verkeerde diagnose

Daarom luidt de longarts de noodklok. "Het grootste deel van de patiënten realiseert zich niet dat ze longschade hebben. Ze accepteren dat ze vaker benauwd en verkouden zijn, geen hele wedstrijd kunnen sporten en overdag een dutje moeten doen."

En als patiënten zich wel melden, stellen artsen volgens Kamphuis vaak de verkeerde diagnose. "COPD als mensen gerookt hebben en astma als dat niet het geval is. Zij krijgen dan de verkeerde behandeling."