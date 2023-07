Oppositie wil demissionair premier Rutte meteen het Torentje uitgooien

Normaal slaapt Rutte daar geen seconde minder om want de coalitie heeft een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar in dit geval zou het wel eens verkeerd kunnen aflopen. De motie is namelijk niet bij voorbaat kansloos.

Het Kamerreces begon vorige week. En, naar verluidt, zijn sommige Kamerleden, ook van de coalitie, meteen met vakantie gegaan. Normaliter regelen partijen onderling dan dat voor- en tegenstemmers tegelijk weg zijn. 'Gepaird' heet dat. Maar wat als iemand zich niet aan de afspraak houdt en toch komt stemmen? Dan kan dat doorslaggevend zijn.

Eeuwige roem

Een ander spannend punt is of de coalitiepartijen al hun Kamerleden in de hand hebben. Bij de VVD zal dat wel lukken. Maar Ruttes keiharde opstelling tijdens de onderhandelingen over de asielproblematiek vorige week woensdag en de weigering op het laatste moment water bij de wijn te doen, heeft hem niet populairder gemaakt bij de andere coalitiepartijen, D66, CDA en ChristenUnie.

"Bovendien komt een deel van de huidige Kamerleden uit de coalitie natuurlijk nooit meer terug in de landelijke politiek, dus deze stemming kan voor elk van hen een moment van eeuwige roem opleveren", zegt een ingewijde van de coalitie.