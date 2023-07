Mislukt migratiepakket: deze maatregelen kwamen op tafel

Tijdelijke noodmaatregel

Ook de tekst van het allerlaatste compromisvoorstel is in handen van RTL Nieuws. Dit was bedoeld om het laatste kabinetsoverleg op vrijdagmiddag te redden. Dit is omschreven als 'noodrem', 'noodknop' en 'ventiel'. Als 'de druk op de asielketen onevenredig groot' zou worden en 'geen humane opvang en bescherming mogelijk zou zijn', zou een 'tijdelijke noodmaatregel' van kracht worden. Dat zou een 'tijdelijke wachttijd' voor gezinshereniging betekenen, tenzij de aanvrager van de gezinshereniging voldoende financiële middelen heeft. Hoe lang de wachttijd zou worden, staat niet in het voorstel.

Het was nog onduidelijk wanneer de tijdelijke noodrem zou worden geactiveerd, maar in het voorstel staan een aantal voorwaarden. Zo zou worden gekeken naar de migratieprognoses, de opvangcapaciteit en de huisvesting van de statushouders. Ook wachttijd bij de IND en de druk op sociale voorzieningen (zorg, onderwijs, woningmarkt) zou meetellen bij het activeren van de noodmaatregel. Het plan was om dit in de zomer nader uit te werken.

Over deze tijdelijke maatregel was voorzichtig optimisme bij VVD en CDA. D66 had nog een aantal wijzigingsvoorstellen. Maar de ChristenUnie had vrijdagmiddag laten weten geen enkele vergaande beperking op gezinshereniging te accepteren.

Arbeidsmigratie

De afgelopen maanden heeft het kabinet met de meest betrokken ministers regelmatig overlegd over migratie. Niet alleen over asielmigratie, maar ook over arbeidsmigratie.

Uit de ambtelijke groslijst van maart 2023 blijkt dat het veranderen van het huidige asielstelsel zeker twee jaar zou duren. Daarnaast zou een permanente asielvergunning voor onbepaalde tijd verdwijnen.

Ambtenaren suggereren tientallen maatregelen die effect hebben op de instroom. Ook op arbeidsmigratie, zoals het verbod op arbeidsmigratie voor specifieke sectoren. Ook opties om asielzoekers en statushouders sneller te laten werken, staan op de groslijst.