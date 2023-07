Twitter dreigt met juridische stappen tegen Meta om platform Threads

Threads heeft in de eerste achttien uur na de lancering al meer dan 30 miljoen aanmeldingen binnen. Er zijn al Threadsaccounts actief van beroemdheden als Jennifer Lopez, Shakira en Hugh Jackman, maar ook van mediabedrijven als The Washington Post, Reuters en The Economist.

Gekoppeld aan Instagram

Waarschijnlijk dankt de app, die in de Europese Unie voorlopig nog niet beschikbaar is, zijn succes aan het feit dat hij gekoppeld is aan Instagram. Daardoor zijn gebruikers in staat hun volgers en volglijsten van Instagram mee te nemen naar Threads.

De advocaat beschuldigt Meta ervan tientallen voormalig Twitter-medewerkers in dienst te hebben genomen die 'toegang hadden en hebben tot de handelsgeheimen van Twitter en andere zeer vertrouwelijke informatie'.