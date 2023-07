Psychotische buurman stak Eileen en Mayonne neer: 'Het heeft ons veel gebracht'

Het appartement was op vierhoog in Amsterdam-West. De zussen zetten de fiets voor hun portiek in het fietsenrek. De onderbuurman, die in het portiek naast dat van hen op de begane grond woonde, moet het gerammel met de sloten hebben gehoord. Hij trok het gordijn open. "Ineens stond hij buiten, in zijn ochtendjas en onderbroek. Bloot en groot en zijn ogen op standje gek", zegt Eileen. Hij rende op de meiden af. "Ik dacht: what the fuck gebeurt er? Met de fietssleutels nog in mijn hand sloeg ik van me af."

'Hij heeft een mes!'

Mayonne twijfelde niet en trok de buurman van Eileen af. Vervolgens viel hij haar aan. "In het licht van de lantaarnpaal zag ik een flikkering. Had hij nou een mes?" zegt Mayonne. "Het voelde als een boksbeugel." Als de man het voorzien had op de een, trok de ander hem ervan af. Om en om en om. Dan de een, dan de ander.

Eileen: "Een man met een helm op zag het. Ik liep zijn richting in en schreeuwde: 'Help, help, hij heeft een mes'. De man rende weg." Eileen keek om en zag hoe de buurman instak op haar zusje. 'Als Chucky, die moordlustige pop uit de horrorfilm, tak tak tak. Ik rende erop af en gooide al mijn gewicht tegen dat logge lijf."

Het werkte. Hij rolde van Mayonne af en bleef even liggen. Het was het eerste moment dat ze niet werden aangevallen en kans zagen weg te rennen. Eileen: "Ik wilde snel, maar dat lukte niet. In slow motion haalde ik de overkant van de straat." Ze verstopte zich achter een geparkeerde auto en zocht Mayonne. "Die stond verdwaasd tegen een witte auto. Het bloed gutste uit haar hand en druppelde van haar hoofd."