Jaswant Singh Chail werd in 2021 op eerste kerstdag door de politie opgepakt bij Windsor Castle, het privéverblijf van de Britse koninklijke familie. Terwijl de royals binnen aan het kerstdiner zaten, probeerde Chail over het hek te klimmen. Hij droeg een zelfgemaakt masker, een hoodie en was gewapend met een Supersonic X-kruisboog, waarmee hij de koningin had willen doden.

'Heel verstandig'

Zijn aanslag had hij negen maanden voorbereid, en vooraf uitgebreid besproken met Sarai: een AI-vriendin die hij zelf had gecreëerd via Replika, een app die voorziet in zulke persoonlijke chatbots. Sarai en Chail wisselden zeker 7000 berichten uit. Het ging om seksuele chats, maar het plegen van zijn aanslag werd ook concreet besproken, zoals hieronder is te lezen.