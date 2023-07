Groot deel Kamer wil huurbescherming voor weeskinderen

Zijn collega Lisa Westerveld (GroenLinks) wijst erop dat ze ‘hartverscheurende’ verhalen heeft gehoord over weeskinderen die hun huis uit moesten: "In sommige gevallen zijn ze zelfs in de daklozenopvang terechtgekomen. Dat mag niet meer voorkomen in Nederland. Met volle overtuiging werk ik mee aan deze wet waarin we dat gaan voorkomen."

Leed voorkomen

Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) wil nog een stapje verdergaan. Hij wil dat uithuiszetting van deze kinderen niet alleen verboden wordt, maar 'woningbouwverenigingen moeten hun, als ze 28 jaar zijn geworden, sowieso een passende woning aanbieden'. "Zo voorkomen we nog meer leed en kan de overheid iets van steun brengen in een donkere periode."

Caroline van der Plas (BBB): "Het is jammer dat het nodig is, maar ondanks al het verdriet is het bij sommige corporaties blijkbaar noodzakelijk om menselijkheid wettelijk af te dwingen."

Ruimte

Eind 2021 kwam het toenmalige kabinet met maatregelen om de positie van weeskinderen die met hun ouder(s) in een huurhuis wonen beter te beschermen. Maar volgens Koerhuis gaan die lang niet ver genoeg: "De minister gaf toen woningbouwverenigingen meer ruimte om iets te regelen. Wij geven ze het wettelijk recht in de woning te blijven. Zo krijgen ze stabiliteit en kunnen ze in hun eigen woning rouwen."

De Kamerleden hopen de initiatiefwet deze week in te dienen. Daarna zal het nog wel zeker een jaar duren voordat de wet van kracht zal zijn.