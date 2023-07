Ouderenzorg in toekomst onbetaalbaar, harde ingrepen onvermijdelijk

Op dit moment zijn er in ons land 5500 medicijndispensers in gebruik maar het potentieel is 23000. Dat zou jaarlijks 2,8 miljoen uren werk schelen en 2400 FTE die dan elders in te zetten zijn.

Maatregelen nu onvoldoende

Minister Helder benadrukt dat dit kabinet al druk bezig is met allerlei maatregelen maar dat dit onvoldoende is: "Mensen zullen meer zelf moeten gaan doen. We moeten het werk anders en slimmer organiseren. En dat zal zeker pijn gaan doen. Maar het is onontkoombaar."

Gezondheidseconoom en professor aan de VU Marcel Canoy vindt, net als de werkgroep, financiële houdbaarheid heel belangrijk. Hij wijst er echter op dat ingrepen in het pakket en hogere eigen bijdragen burgers direct raken en daardoor ook slecht zijn voor de economie: "Als het pakket kleiner wordt, of de eigen bijdrage hoger, worden mensen minder gezond, moeten ze meer betalen, gaat hun koopkracht achteruit. Dat is ook slecht voor de economie. Misschien doet het meer schade dan dat het oplevert."

Zorgzame buurt

Ook daarom betreurt hij het dat er alleen harde ingrepen worden voorgesteld en er geen vertrouwen is in de kracht van de samenleving: "De zorgzame buurt is de oplossing voor het probleem van de ouderenzorg. In die buurten wordt er voor ouderen gezorgd zodat ze thuis kunnen blijven wonen. De buurten worden daar beter van, de ouderen worden daar beter van, het is win-win."