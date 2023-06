EU-leiders maken nog geen afspraken over migratie; Polen en Hongarije liggen dwars

Op tafel liggen vrij algemene conclusies, over de aanpak van migratie binnen de Europese Unie en het verder werken aan afspraken met landen buiten Europa. Toch zijn de conclusies nog niet goedgekeurd door de leiders.

Boos

Polen en Hongarije zijn boos, omdat ze drie weken geleden een stemming hebben verloren. Tegen hun wens in is er een afspraak gemaakt over het vrijwillig verdelen van migranten en bereikte een meerderheid van de lidstaten een deal over het migratiepact.