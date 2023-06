Meer tijd voor migratiedeal met Tunesië: 'Geen feestelijke aankondiging'

In de deal krijgt Tunesië afspraken over energie, handel én Europees geld, ongeveer 1 miljard euro. In ruil moet het land migranten tegenhouden. Rutte wil met de afspraken 'het cynische businessmodel van bootjessmokkelaars' doorbreken en hoopt op meer afspraken met meer landen.

Achter de schermen valt te horen dat onderhandelaars inhoudelijk bijna klaar waren, maar de Tunesiërs nog niet akkoord gingen. Nu liggen gesprekken stil vanwege het offerfeest.

'Belangrijk voor Rutte'

"Dit is voor Rutte een heel belangrijke deal, want hij wil de asielinstroom verlagen", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Hier in Brussel verwachten topdiplomaten dat er voor volgende week vrijdag een deal is."

Niet iedereen is positief over de aanstaande deal. Bij linkse oppositiepartijen klinkt kritiek. In Tunesië zijn problemen met mensenrechten en persvrijheid. "Als we afspraken maken met landen binnen en buiten Europa, dan kijken we altijd of die afspraken in lijn zijn met internationale verdragen”, aldus Rutte.