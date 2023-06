WOMEN Inc: groot verschil in berichtgeving vrouwen- en mannenvoetbal

Bij navraag van WOMEN Inc. bij de sportredacties werd hiervoor als reden gegeven dat er vaak geen actieve foto beschikbaar zou zijn geweest. Echter, bij het bekijken van de beeldbanken tijdens het onderzoek werd ontdekt dat in tweederde van de gevallen wel een actieve foto beschikbaar was.

Lok: "We denken dat journalisten wel welwillend zijn, maar dat deze afbeeldingen van de voetballers onbewust gekozen worden. Het zijn de onbewuste stereotypen die we allemaal in ons hebben, die deze keuzes sturen. Met dit onderzoek willen we juist de sportredacties hiervan bewust maken."

Taalgebruik

En dan is er nog het verschil in taalgebruik. Lok: "Als er over vrouwenvoetbal geschreven wordt, wordt er altijd verwezen naar ‘vrouw’ en het ‘vrouw-zijn’ en bij mannenvoetbal gebeurt dat niet, daar gaat het gewoon om ‘voetbal’. Dit versterkt het idee dat vrouwenvoetbal een uitzondering is. De norm is mannenvoetbal."

Bovendien zouden artikelen over mannenvoetbal bijna twee keer zo lang zijn als de artikelen over het vrouwenvoetbal.

Het WK Vrouwenvoetbal 2023 vindt plaats van 20 juli tot en met 20 augustus in Australië en Nieuw-Zeeland