NAVO-landen onderstrepen het belang van NAVO-lidmaatschap Oekraïne

Stoltenberg zei op de gezamenlijke persconferentie gisterenavond dat het te vroeg is om conclusies te trekken over de aanwezigheid van Wagner-topman Jevgeni Prigozjin en zijn huurlingen in Belarus. Prigozjin begon zaterdag een korte opstand in Rusland.

Instabiliteit Rusland

De NAVO-topman noemt de muiterij een interne zaak van Rusland. "Maar wat het duidelijk heeft gemaakt is dat president Poetins illegale oorlog tegen Oekraïne de verdeeldheid heeft versterkt en nieuwe spanningen in Rusland heeft gecreëerd."

We willen geen chaos in Rusland, benadrukte Rutte. Dat zorgt volgens hem ook voor meer instabiliteit in Europa. "We zijn bezorgd." Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Rusland zal ook gekeken moeten worden naar het verder versterken van de oostflank van de NAVO, zei hij.

Lidmaatschap Zweden

Verder is het volgens Stoltenberg nog mogelijk om in Vilnius een akkoord te bereiken over het Zweedse lidmaatschap. Dat wordt vooral tegengewerkt door Turkije, maar ook door Hongarije. Zweden heeft voldaan aan de eisen van de Turken 'en nu is de tijd gekomen om te ratificeren', zei hij.

De verschillende leiders maakten ook hun eigen wensen duidelijk. Zo wil Iohannis meer aandacht voor Moldavië, benadrukte de Noorse premier dat buurland Zweden snel lid moet worden en herhaalde de Litouwse president dat meer NAVO-militairen in het oosten moeten worden gestationeerd.