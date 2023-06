Haaien duiken op bij Spaanse stranden: experts staan voor een raadsel

Strandwachter Julio Gil was erbij. "We hebben meteen het strand ontruimd", vertelt Gil. "Het is belangrijk om rust te creëren, waardoor de haai hopelijk de weg terug de zee in zoekt." Dat gebeurde, maar een dag later werd dezelfde haai een stuk verderop dood gevonden. Waarschijnlijk was het dier dus ziek.

Haai is banger

Gil begrijpt dat sommige mensen in paniek raakten. "Wat we hier hebben meegemaakt, is niet normaal. Haaien leven op volle zee. Ze horen niet zo dicht bij de branding te komen." Toch gebeurde het in de dagen daarna weer.

Bij de eilanden Ibiza en Menorca en bij Illa de Arousa in het noordwesten van Spanje doken blauwe haaien op. Bij een vissersschip in een haven van Mallorca verscheen een koehaai. Experts benadrukken dat de haaien vrijwel zeker banger zijn dan de badgasten.