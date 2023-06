Ridouan Taghi verdedigd door drie nieuwe advocaten

Het advocatenteam wordt gevormd door Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen. Ruperti zegt verder niet op vragen over de verdediging van Ridouan Taghi in te gaan.

Michael Ruperti verdedigde in het verleden de inmiddels overleden drugshandelaar Charles Zwolsman en meer recent Willem Engel in een opruiingszaak. Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen gelden allebei als oudgedienden in de Nederlandse strafadvocatuur.

Weski

De vorige advocaat van Taghi, Inez Weski, werd opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Na een voorarrest van ongeveer anderhalve maand, is ze nu weer op vrije voeten.