Bullebakgedrag op het werk: je komt er meer niet mee weg

Wiersma voerde vorige week maandag een gesprek tijdens een bijeenkomst in 't Spant in Bussum. Dat zou 'onaangenaam' en 'onprettig' zijn geweest. Wiersma biechtte eerder al op dat hij 'te fel' was tegen ambtenaren op zijn ministerie. Hij gaf later toe dat hij 'een hork' was in zijn tijd als Kamerlid. Deze nieuwe klacht bleek het einde van zijn ministerschap.

Grenzen stellen

Verschillende deskundigen vertellen aan RTL Nieuws dat er een verandering heeft plaatsgevonden in de maatschappij omtrent ongewenst gedrag. Gerda van Dijk, hoogleraar publiek leiderschap aan de VU, ziet dat sinds het schandaal rond The Voice of Holland in 2022 dit soort gedrag niet meer gepikt wordt. "Bedrijven geven een signaal af: we accepteren wangedrag niet meer. We stellen grenzen aan hoe we met elkaar omgaan op de werkvloer."