OM: politieoptreden speelde rol bij dood man na arrestatie in Rotterdam

De politiechef van Rotterdam, Fred Westerbeke, laat in een reactie weten dat het van groot belang is dat zo snel mogelijk duidelijk wordt wat zich heeft afgespeeld die avond. "Het is essentieel dat er onafhankelijk en zorgvuldig onderzoek wordt gedaan en dat gebeurt door de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie. Voor nu zijn tien agenten op een binnenfunctie geplaatst. Dat betekent dat ze voorlopig niet op straat werken."

De agenten zijn nog niet als verdachte aangemerkt, laat de politie weten.

Meer incidenten

In 2022 waren er meer incidenten waarbij agenten geweld toepasten. In totaal ging het om 33.584 keer tijdens 20.667 incidenten. Dit is vorige maand bekendgemaakt. In totaal is vorig jaar 4414 keer een stroomstootwapen gebruikt.