Code oranje in Limburg: 'Verschrikkelijk natte middag voor het zuiden'

Om het even in perspectief te zetten, maakt De Wit een vergelijking met hoeveel regen normaal in juni valt. "In een gewone maand valt er ongeveer 70 mm neerslag in juni, maar vandaag kan er alleen al in het zuidoosten 40 tot 50 mm regen vallen, lokaal mogelijk nog iets meer."

Ook in de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant waarschuwt het KNMI voor veel regen, daar is code geel voor afgegeven. Naast regen moeten de mensen in het zuiden ook rekening houden met flink wat windstoten en hagel. "Het wordt daar een verschrikkelijke natte middag".

Tornado in Duitsland

De rest van het land heeft iets meer geluk: het gaat daar ook regenen, maar stukken minder dan in het zuidoosten. Het weer van vandaag kan in Duitsland overigens wel gevaarlijk worden. Daar is volgens de meteoroloog zelfs lokaal kans op een tornado. "Dat blijft ons in ieder geval bespaard."

In België wordt ook in korte tijd veel regen verwacht. Rijkswaterstaat waarschuwt daarom voor een mogelijk snelle stijging van de waterstand van de Maas, met name in Limburg.