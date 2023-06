Huizen in Utrecht opnieuw bekogeld met eieren om regenboogvlag

In de Utrechtse wijk Ondiep zijn de afgelopen dagen meerdere woningen bekogeld met eieren, omdat de bewoners een regenboogvlag hadden opgehangen. Ook zijn bewoners geïntimideerd en bedreigd, zegt burgemeester Sharon Dijksma, die toevoegt dat de politie onderzoek doet naar de daders. "Dit gedrag is ontoelaatbaar en tolereren we niet."

De regenboogvlaggen waren uit solidariteit met andere buurtbewoners opgehangen, nadat hun woningen eerder al waren bekogeld met eieren. Utrecht Canal Pride De vlaggen waren opgehangen tijdens de Utrecht Canal Pride op 3 juni. Op deze dag voeren tientallen boten met lhbtiq+-organisaties aan boord door de Singel en Oudegracht van de stad. De bewoners hadden melding van het voorval gemaakt in een buurtapp. Hierop besloten meer mensen de gekleurde vlag aan hun gevel te hangen. Zorgen uit politiek Meerdere lokale politieke partijen maken zich zorgen over de 'stijgende lijn in geweld, discriminatie en intimidatie tegen de LHBTIQ+ gemeenschap' in Utrecht. Zij stelden vorige maand schriftelijke vragen. Gisteren beantwoordde wethouder Linda Voortman (Diversiteit) die vragen en gaf ze onder meer aan dat door in het onderwijs veel aandacht te besteden aan diversiteit, Utrecht probeert om de acceptatie te vergroten. De stad heeft ook een speciaal regenboogzebrapad dat tien jaar bestaat, er is een regenboogfietspad en geregeld wappert de kleurrijke vlag op onder meer het stadhuis. Lees ook: Utrecht krijgt langste regenboogpad ter wereld: 'Krachtig communicatiemiddel'