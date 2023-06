Walvisjacht in IJsland stilgelegd: begin van een definitief einde?

In IJsland wordt het meeste walvisvlees geëxporteerd, met name naar Japan waar het bijvoorbeeld in sushi wordt verwerkt. Ook in IJsland staat walvisvlees op het menu (een steak kost zo'n 30 euro) en is het te krijgen in het vriesvak, maar volgens een peiling eten de bewoners het weinig: 3,2 procent van de IJslanders zegt regelmatig walvissenvlees te eten.

Geweldig nieuws

Dat de jacht voorlopig is opgeschort zorgt uiteraard voor opluchting bij natuurorganisaties. De oprichter van Sea Shepherd, Paul Watson, zegt in een reactie 'erg blij te zijn'. Hij was met zijn schip al onderweg naar IJsland met als doel om daar deze zomer de walvisjacht te verstoren.