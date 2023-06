Enorm veel haaienvinnen onderschept: tienduizend dieren gedood

De jacht op haaien is in Brazilië officieel verboden, maar in de praktijk misbruiken vissers hun vergunningen en jagen ze in het geheim op de dieren. Daarbij wordt de vin van de levende haai gesneden, waarna de rest van het dier meestal in zee wordt gedumpt.

Aziatische markt

De vinnen die nu zijn onderschept zijn afkomstig van de kortvinmakreelhaai en de blauwe haai. Twee soorten die Brazilië afgelopen maand nog op de rode lijst van bedreigde dieren heeft gezet.