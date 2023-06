Tweede Kamer: zwaar illegaal vuurwerk is wapen

Extra voordeel van het onder de wapenwet brengen van het zware illegale vuurwerk is dat een burgemeester een pand waar dat vuurwerk is aangetroffen of waar het is ontploft kan sluiten. "Dat moet de burgemeester doen om er voor te zorgen dat de andere mensen die in de straat wonen veilig zijn."

Signaal

Michon: "Het is heel belangrijk dat we een signaal afgeven dat we cobra's als een wapen zien. Het wordt gebruikt als een wapen, het is levensgevaarlijk. Dan moet je het ook zo behandelen."