Kritiek Tweede Kamer: waakhond verkiest privacy boven aanpak hooligans

Concrete aanleiding is de kritiek van de AP op het gebruik van gezicht herkennende camera’s in voetbalstadions om voetbalvandalen te weren of racisme te bestrijden. De AP vindt dat belangrijk, maar de bescherming van persoonsgegevens is dat ook.

Volgens de regels kunnen gezicht herkennende camera’s alleen worden gebruikt als a) de mensen die gescand worden van tevoren toestemming hebben gegeven of b) de gezichtsherkenning wordt ingezet voor het dienen van een 'zwaarwegend algemeen belang en er geen andere minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn.'

Kerncentrale

Volgens de waakhond is het enige zwaarwegende belang dat in de wet wordt genoemd ‘de beveiliging van een kerncentrale.’ Organisaties die camera’s willen gebruiken moeten zelf aantonen ‘dat die inzet aan de hoge lat voldoet’.

"Onbegrijpelijk”, vindt het VVD-Tweede Kamerlid Rudmer Heerema: "De AP ligt steeds dwars in de sportsector. Je ziet dat er van alles gebeurt in de stadions dat onveilig is: vechtpartijen, scheldpartijen en racisme. En dan mag gezichtsherkenning niet. Dat maakt het niet veiliger.”