Advies: houd veroordeling moordverdachte Thijs H. in stand

H. heeft bekend dat hij op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man.

Schizofrenie

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van 30 jaar en tbs met dwang geëist tegen de drievoudig moordverdachte uit Brunssum. Zijn advocaten pleitten voor alleen een gedwongen tbs-behandeling zonder celstraf. Zijn advocaten vinden celstraf onterecht, omdat H. in hun visie volledig ontoerekeningsvatbaar was. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose door schizofrenie toen hij de moorden pleegde.