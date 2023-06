Code oranje in bijna heel Nederland, eerste buien ontstaan

Wie vanmorgen vroeg al buiten was, kon de stilte voor de storm waarschijnlijk al voelen. Het was benauwd en vochtig. Ook meteoroloog Marc de Jong van Buienradar waarschuwt. "De bomen vangen veel wind en er komen harde windstoten aan tot 80 kilometer per uur. Het kan dus zeker gevaarlijk worden."

Droogte

Grasvelden hebben flink geleden onder de hitte van de afgelopen weken en liggen er geel bij. In dat opzicht kunnen we dus wel wat regen gebruiken.

"Maar verwacht niet dat de regenbuien van vandaag iets tegen de droogte doen. Het weer van vandaag is een korte onderbreking van het zomerweer. De grond is momenteel droog en zal moeite hebben om het water op te nemen, omdat heel veel van dat water meteen de riolering in gaat", zegt De Jong.