Nieuw-Zeeland staakt voetbalwedstrijd tegen Qatar na racistische opmerking

Een oefeninterland tussen de voetbalteams van Nieuw-Zeeland en Qatar in Oostenrijk is in de rust gestaakt nadat de spelers van Nieuw-Zeeland hadden gezegd dat een van hen racistisch was bejegend door een tegenstander. Daarop besloten de Nieuw-Zeelanders na de rust niet verder te spelen.

"Michael Boxall werd racistisch uitgescholden in de eerste helft van de wedstrijd door een speler van Qatar. Er werd geen officiële sanctie opgelegd, dus heeft het team besloten niet meer te verschijnen voor de tweede helft", meldde de voetbalbond van Nieuw-Zeeland via Twitter. Nieuw-Zeeland leidde de wedstrijd bij de rust met 1-0. Bondscoach Carlos Queiroz van Qatar zei dat de aanvoerder van Nieuw-Zeeland naar hem toe was gekomen om te zeggen dat ze niet verder zouden spelen. Geen getuigen "Blijkbaar hebben twee spelers op het veld dingen tegen elkaar gezegd", zei Queiroz tegen de sportzender Alkass van Qatar. "De spelers van Nieuw-Zeeland besloten hun teamgenoot te steunen, al onze spelers steunden hun teamgenoot." Queiroz verwacht dat voetbalbond FIFA het incident zal gaan onderzoeken. "De scheidsrechter heeft het niet gehoord, de bank, de coaches, niemand heeft het gehoord. Het was een uitwisseling tussen twee spelers." Lees ook: Pleidooi Mbappé: alle spelers van het veld af bij racisme Ierland tegen Koeweit Ook de oefeninterland tussen het elftal van Ierland onder 21 en de leeftijdsgenoten van Koeweit eindigde voortijdig door een vermeend racisme-incident. Een speler van Koeweit zou een van de reserves van Ierland hebben uitgescholden in de tweede helft, waarna de Ieren ermee ophielden. "De FAI tolereert geen racisme tegen onze spelers of staf en zal dit melden bij de FIFA en UEFA", reageerde de Ierse bond FAI. Lees ook: Man komt Britse voetbalstadions niet meer in na racisme