Kabinet wil sneller goedkopere grond voor woningbouw

Om de woningbouw vlot te trekken is een nieuwe grondpolitiek nodig. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hem is de grond nu nog te duur en duurt het te lang voor een bouwlocatie beschikbaar komt.

De hoge kosten van grond hebben tot gevolg huizen niet worden gebouw of dat de overheid moet bijbetalen om het plan van de grond te krijgen. De hoge grondprijs is veroorzaakt door de lage rente die leidde tot plannen voor de bouw van te dure huizen. Nu de rente stijgt, zijn de dure huizen voor veel mensen niet te betalen. Maar de grondprijs daalt niet. Dat betekent dat als er dan goedkopere huizen op de dure grond moeten worden het niet meer rendabel is. In de bouwwereld heet dit de onrendabele top. Berekend over alle woningbouwprojecten die in het hele land op tafel liggen bedraagt die onrendabele top 26 miljard euro. Voorkeursrecht Dat bedrag moet omlaag, vindt De Jonge. Zijn nieuwe grondpolitiek moet daarbij helpen. Zo wil hij dat gemeenten vaker en eerder gebruik maken van hun ‘voorkeursrecht’. Omdat gemeenten woningen moeten bouwen hebben zij voorrang bij het kopen van aangeboden grond, mits zij laten weten van het voorkeursrecht gebruik te willen maken. Lees ook: Nieuwbouw van woningen dreigt vast te lopen: volgend jaar flinke dip verwacht Omdat gemeenten vaak onvoldoende geld en kennis hebben lukt het ze niet echt gebruik te maken van hun voorkeursrecht. De Jonge stelt voor dat het rijk gemeenten financieel helpt. Dan wordt de grond gekocht door rijk en gemeenten samen. Mislukken Ook wil de bewindsman dat gemeenten tegelijkertijd een onteigeningsprocedure starten en onderhandelen met een grondeigenaar over de verkoop van grond. Zo kan tijd worden gewonnen mochten de onderhandelingen over de verkoop van de grond mislukken. Een ander voorstel om de kosten voor gemeenten te verlagen is ervoor te zorgen dat een waardevermeerdering van de grond die ontstaat door een maatregel van de overheid niet alleen toekomt aan de eigenaar van die grond. Omhoog schiet Nu is het zo dat als een gemeente de bestemming van een stuk grond verandert, bijvoorbeeld van landbouw naar woningbouw, de waarde van die grond omhoog schiet. Die waardestijging moet dan zoveel mogelijk ten goede komen aan het ‘collectieve belang’. Dat betekent dat niet de grondeigenaar maar een gemeente daarvan profiteert. De gemeente kan dat geld dan gebruiken voor de aanleg van publieke voorzieningen als riolering en wegen. De Jonge schrijft in zijn brief dat dit plan ‘ingrijpende gevolgen kan hebben voor grondeigenaren’. Hij belooft dan ook dit voorstel goed te doordenken. Lees ook: Er worden nog minder woningen gebouwd dan eerder gedacht Een ingewijde legt uit dat dit voorstel betekent dat als een stuk grond in plaats van 100 euro 200 waard wordt, tenminste een deel van die waardestijging bij de gemeente terecht moet komen. Bouwplicht De bewindsman is nog niet zover dat hij een zogenoemde ‘bouwplicht’ in wil voeren. Een bouwplicht dwingt grondeigenaren om tot bouwen over te gaan. Dat gaat De Jonge te ver omdat uit onderzoek van diverse hoogleraren is gebleken dat: “Een bouwplicht voor woningen een ernstige inmenging op het eigendomsrecht vormt. Deze bouwplicht legt de eigenaar een vergaande actieve verplichting op en vormt daarmee een grotere inbreuk op het eigendomsrecht dan onteigening.” Hij denkt dat zijn andere plannen er voor zullen zorgen dat in de toekomst 'gebiedsontwikkeling sneller en minder duur tot stand kan worden gebracht.' Gebruik jij de RTL Nieuws-app al? Ja? Daar zijn we blij mee!

Nog niet? Download ‘m hier voor Android en iOS.