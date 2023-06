Regering: excuses en eerherstel voor verzetsheld en activist Anton de Kom

Tegengewerkt

Anton de Kom (1898) was een antikoloniale denker en schrijver in Suriname. Hij schreef 'Wij slaven van Suriname' en zat in de Tweede Wereldoorlog in Nederland in het verzet. De Kom werd door de Nederlandse overheid in Suriname tegengewerkt. Hij werd opgesloten in Suriname en op een schip naar Nederland gezet.

Daar werd hij in de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet, maar uiteindelijk verraden en gearresteerd door de Duitsers. Hij stierf in 1945 aan tuberculose in een concentratiekamp in Duitsland. Bekijk hier een video over Anton de Kom met zijn achterkleinzoon: