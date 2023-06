Vertraging bij pakketbezorging: 'Na 16 dagen nog steeds niet ontvangen'

"Een simpele doos met dekens is al zes dagen onderweg", zegt iemand op Twitter. Een ander laat weten dat zijn pakketje sinds 13 juni onderweg is, maar nog steeds niet bezorgd is.

En ook op Klachtenkompas van de Consumentenbond en TrustPilot regent het klachten over de pakketbezorging. De meeste klachten gaan over de bezorgtijd die steeds verandert en verloren pakketjes. Volgens de Consumentenbond is er inderdaad een toename van het aantal klachten, maar is er 'geen extreem groot verschil' met voorgaande maanden.