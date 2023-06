Dit Oekraïense asiel krijgt hulp uit Nederland na damdoorbraak: 'Het zit overvol'

In september vorig jaar bracht House of Animals al een bezoek aan Kyiv en omgeving, nu reisden ze naar Zaporizja, Dnipro en later deze week Mykolajiv. Dat waren ze al van plan voor de Kachovka-dam op 6 juni doorbrak. Nu is hulp nog urgenter, stelt Soeters. "Het is voor ons belangrijk om die projecten te bezoeken zodat we kunnen zien wat ze nodig hebben."

Kat op de boekenkast

Dierenasiel Pegasus, dat vlakbij Dnipro ligt, is het grootste asiel in de regio. Ze hebben eigenlijk behoefte aan alles. "Sinds de doorbraak van de dam zit de opvang overvol, er worden nu ruim duizend dieren opgevangen. Medewerkers gingen iedere dag met bootjes op pad om dieren te redden. Er zijn honden uit het water gehaald, maar ze gingen bijvoorbeeld ook huizen in om katten te redden die bovenop een boekenkast waren geklommen."