Grote natuurbrand Ter Apel: 'Zeker zes hectare aangetast'

De brand brak halverwege de middag uit in het natuurgebied rond de voormalige vloeivelden, vlak bij de Duitse grens. Omdat de brand ook in de grond zit, zijn ze nog voorzichtig met het geven van het sein brand meester.

Er werden naar schatting 150 brandweerlieden uit verschillende korpsen ingezet, onder meer uit Duitsland.

Zes hectaren

De woordvoerder verwacht dat de brandweer nog zeker drie uur bezig is met nablussen. Hoe groot het gebied dat in brand staat precies is, is nog onduidelijk. "Maar er zijn zeker zes hectare grond aangetast." Omwonenden kregen vanwege de rookontwikkeling vanmiddag het advies om ramen en deuren te sluiten.