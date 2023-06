UEFA wil spelers zwaarder straffen voor klagen tegen scheidsrechter

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is er klaar mee: het wangedrag van spelers moet echt stoppen. De baas van de Europese voetbalbond wil hier de komende weken over in gesprek. "Het is ondraaglijk geworden."

Ceferin ergert zich de laatste tijd vooral aan het constante geklaag op beslissingen van de scheidsrechter. "Elke beslissing van de scheidsrechter wordt aangevochten. We moeten harder straffen om dit aan te pakken. We hebben nog niet veel tijd gehad om hiernaar te kijken, maar iedereen bij de UEFA is het erover eens dat het nu te ver gaat", oordeelt hij in een interview met de NOS. Protesteren De afgelopen tijd werden meerdere wedstrijd verstoord door wangedrag van de spelers, waaronder de Europa League-finale tussen AS Roma en Sevilla. Spelers maakten schwalbes, rekten tijd en protesteerden massaal bij de scheidsrechter. Na afloop werd de scheidsrechter belaagd door boze fans van AS Roma. Lees ook: Geblesseerde Timber niet inzetbaar voor Oranje tegen Italië Ook voor het toenemende wangedrag van voetbalfans heeft Ceferin geen goed woord over. "Het enige wat we hier kunnen doen is harder straffen. Het zijn kleine voorwerpen waar ze mee gooien, je kunt niet iedereen fouilleren." Hoofdwond Eerder deze maand werd Cristiano Biraghi, de aanvoerder van de Italiaanse voetbalclub Fiorentina, tijdens de verloren finale van de Conference League tegen West Ham United geraakt door een uit het publiek gegooid voorwerp. Hij liep daardoor een hoofdwond op. Ook in Nederland ging het de afgelopen maanden geregeld mis.