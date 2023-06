D66 wil strenge straffen voor Kamerleden die regels negeren

Alhoewel deze klacht eerst niet ontvankelijk werd verklaard, volgde in oktober vorig jaar toch een schorsing van een week voor de FvD voorman. De schorsing veranderde het gedrag van Baudet echter niet en hij kon na die week schorsing gewoon verder. Sneller: "Op dit moment is het te makkelijk een lange neus te trekken naar de sanctie die wordt opgelegd. Ik wil zorgen dat de sancties afschrikwekkend zijn, zodat we kunnen afdwingen dat Kamerleden zich aan de regels houden."

Negeren regels

Op die manier wil het D66 Kamerlid aan burgers laten zien dat, net als zij, ook in de Kamer mensen zich aan de regels moeten houden. "Als we in het parlement laten gebeuren dat regels worden genegeerd dan gaan mensen thuis toch ook van denken dat het oké is om in de samenleving je niks aan te trekken van regels waar je het niet mee eens bent."

Of de plannen van D66 de steun van een Kamermeerderheid krijgen zal vandaag of morgen blijken. Dan debatteert de Kamer over haar eigen werkwijze.