Martines zoon (4) verdronk: 'Oordeel niet, dit kan iedereen overkomen'

"''Weet jij waar Olivier is, vroeg mijn man Rudi. 'Ik dacht dat hij bij jou was', zei ik. Het gebeurde tijdens een weekend weg met een groep vrienden. We hadden de spullen ingepakt, onze drie kinderen uit school gehaald en waren met z'n allen naar Zeeland gereden. Het was heerlijk weer, het genieten kon beginnen", vertelt Martine over de dag die haar leven zou veranderen: 28 mei 2010.

Fantasie

De groep zat op de steiger bij het vakantiehuisje dat ze gehuurd hadden aan het Veerse meer. Verdeeld over de steiger stonden plukjes vrienden, de kinderen liepen heen en weer. "Ze probeerden visjes te vangen, Olivier had zijn hengeltje vast. Hij was dol op dieren, vooral als ze van de boerderij kwamen. Op school was hij een verlegen jongetje, maar thuis liet hij zijn eigenzinnige kant zien. Hij kon zich helemaal verliezen in zijn fantasie als hij aan het spelen was."