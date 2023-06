Kabinet schrapt A-status en meldplicht coronavirus

In een advies aan het kabinet heeft het RIVM geschreven dat meldingsplicht 'niet langer proportioneel is'. Er zijn genoeg manieren om data te verzamelen over mogelijke nieuwe coronagevallen, zoals het monitoren van rioolwater.

Herdenkingsmoment

Het kabinet is ook druk bezig met de voorbereidingen voor een herdenkingsmoment voor de coronaperiode in Nederland. Dat zou volgend jaar, in 2024, moeten plaatsvinden op verschillende momenten en plekken in Nederland en in Caribisch Nederland. Een speciaal comité 'Stilstaan bij Corona' heeft de afgelopen tijd aan plannen daarvoor gewerkt.

Een eerder plan om al in 2022 met een Nationaal Herdenkingsmoment te komen werd geschrapt, omdat het aantal coronabesmettingen vorig jaar nog te hoog was.