Zorgmedewerkers: 'Gevaarlijke situaties in verpleeghuizen door tekort personeel'

Een andere zorgmedewerker vertelt hoe haar eigen moeder urenlang op de grond lag in het verpleeghuis waar ze zelf werkt. Henny is dementieverpleegkundige en spreekt van dramatische momenten: "Mijn moeder viel een keer uit bed en lag de hele nacht op de grond. Ook vonden we haar een keer onder de rolstoel of ze lag de hele nacht tussen haar bed en de muur in." Henny heeft altijd het gevoel gehad dat haar moeder niet veilig was.

Realiteit

Brancheorganisatie ActiZ erkent dat dit soort problemen voorkomen. De situaties die beschreven worden 'zijn op sommige plekken in de ouderenzorg realiteit'. ActiZ noemt het schrijnend dat personeel hiermee geconfronteerd wordt en zegt zich als werkgever maximaal in te spannen. "Deze verhalen geven ons voeding en motivatie voor de gesprekken die wij veelvuldig voeren met Den Haag over dit onderwerp. Tevens laten deze situaties ook de druk op onze sector zien. Dit zijn de barsten van het huidige zorgsysteem."