Zij zochten vanuit Nederland mee naar kinderen Colombia: 'Niet te bevatten'

Naast de medische zorg is ook psychische hulp belangrijk, zegt Anne van den Ouwelant. Behalve dat zij Humberto bijstaat, werkt ze zelf bij Trauma Company waar ze getraumatiseerde kinderen helpt. "Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk traumatherapeutische zorg komt. Hoe reageren de kinderen, hoe zitten ze erbij? Trauma is heel subjectief. Je kunt met zijn vieren iets verschrikkelijks meemaken, maar dat wil niet zeggen dat ze er allemaal even veel last van krijgen. Ook is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk weer in een bekende omgeving worden opgenomen. Dat ze weer routine krijgen."