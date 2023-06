Binnen blijven tijdens hitte voor hooikoortspatiënten als Aranka

Het ergste vindt ze dat ze niet alles kan doen. "We hadden laatst met vrienden het idee om naar een recreatieplas te gaan en daar in het gras te barbecueën. Daar had ik heel veel zin in, maar het is met mij erbij voor niemand leuk. Ik zit de hele tijd te hoesten, dat is heel vermoeiend. Dus ik heb besloten om niet te gaan en thuis te blijven."

Slapen met de ramen open

En ook slapen is met deze hitte ingewikkeld: zonder de ramen open is het in huis te warm, maar met de ramen open komen alle graspollen naar binnen. "'s Morgens word ik wakker en dan heb ik gelijk een minutenlange niesbui. Dat kost veel energie, ook fysiek: niezen kost veel kracht van je lijf, dat ook al de hele tijd bezig is met afweerstoffen aanmaken en reageren op de pollen."

Aranka heeft veel last van ongevraagde adviezen, hoewel goedbedoeld. Er gaan ook een hoop verhalen rond over wat zou helpen tegen hooikoorts. Wat daarvan klopt, vertellen we in deze video: