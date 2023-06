Inkorten opleiding 'niet haalbaar en slecht plan', vinden tandartsen

Onafhankelijke commissie

Maar wat is dan wél de oplossing? Volgens Feilzer is daar tijd én geld voor nodig. "Er zou allereerst een onafhankelijke commissie moeten komen waarbij alle partijen aan het woord komen over de toekomst van de tandheelkunde", stelt hij. Een van de ideeën die Feilzer heeft, is om de mondzorg voor kinderen onder te brengen bij mondhygiënisten die daar een aanvullende opleiding voor volgen.

Tandarts Vriesman heeft ook nog wel een idee. "In Duitsland duurt de studie weliswaar vijf jaar, maar daarna moet je verplicht een jaar stage lopen in een tandartspraktijk. Dat vind ik wel een goed idee, want er is maar één plek waar je het vak echt leert en dat is in de stoel."