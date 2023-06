Trump aangeklaagd: verdwijnt hij ditmaal achter de tralies?

Hij vervolgt: "Het is uniek dat een Amerikaanse oud-president strafrechtelijk wordt aangeklaagd. En voor Trump is het dus al de tweede keer. De eerste keer was vanwege fraude bij het betalen van zwijggeld aan een pornoster. Met deze nieuwe aanklacht is Trump dus twee keer strafrechtelijk aangeklaagd, en twee keer geimpeached, wat betekent dat er twee keer in het parlement een afzettingsprocedure tegen hem is begonnen."