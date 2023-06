Achter de schermen: hoe het kleine Nederland telkens nieuwe wapens voor Oekraïne regelt

Tot scherpe politieke discussies leidt de steun aan Oekraïne niet of nauwelijks. In de top van het kabinet zitten de meest betrokken bewindslieden al maanden op één lijn. Rutte, Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Ollongren (Defensie) vinden allemaal dat Oekraïne op alle mogelijke manieren geholpen moet worden. Die eensgezindheid is de grote motor achter de Nederlandse steun voor Oekraïne, zeggen insiders. De drie bewindslieden benadrukken in talloze debatten, interviews en persconferenties dat Poetin gestopt moet worden. "Als we één ding weten uit de Tweede Wereldoorlog, is het dat het niet stopt bij één land als we toegeven aan bruut geweld en expansionisme", zei Rutte in september. "Dat weten we van Hitler."

Ook de regeringscoalitie zit meestal op een lijn over Oekraïne. Er was in het begin twijfel of D66 dit keiharde oorlogsbeleid zal steunen, zo zegt een hoge kabinetsbron. Dat VVD en CDA meer geld voor defensie willen en bereid zijn tot wapenleveranties, was te verwachten. Maar ook regeringspartij D66 geldt inmiddels als aanjager: voor meer defensie-uitgaven, meer wapenleveranties en een Europese toekomst voor Oekraïne. Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma was zelfs een van de eerste Nederlandse politici die voluit pleitte om F-16's naar Oekraïne te sturen.

De macht van Washington

Toch beslist Nederland niet alleen. Het is constant afstemmen. Met gelijkgestemde Europese landen, maar vooral met de belangrijkste bondgenoot: de Verenigde Staten. Zo was het leveren van de tanks een gespreksonderwerp tussen Rutte en de Amerikaanse president Joe Biden. Maar vooral Ruttes ambtenaren, zoals de raadsadviseur buitenlandse zaken, hebben korte lijntjes met Washington. Het Oekraïnebeleid komt uit de National Security Council, met aan het hoofd Jake Sullivan, de topadviseur van de president.