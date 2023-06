Senaat kan wetten straks veranderen, niet alleen verwerpen

Nu is het nog zo dat de Eerste Kamer een wet alleen maar in zijn geheel kan aannemen of verwerpen. Met het terugzendrecht krijgt de senaat de mogelijkheid wetten te veranderen. Deze gewijzigde wet kan dan terug naar de Tweede Kamer. Die moet vervolgens beslissen of ze akkoord gaat met de voorstellen van de senaat.

Pijnpunt is wel dat de Tweede Kamer kan beslissen de veranderingen die de Eerste Kamer wil, niet over te nemen. Als dat gebeurt is het helaas pindakaas voor de senaat: dan wordt het oorspronkelijke wetsvoorstel als aangenomen beschouwd.

Politieke afweging

Dat is een goede zaak, vindt minister Bruins Slot: "De Tweede Kamer krijgt het laatste woord en dat is belangrijk, want de Tweede Kamer maakt de politieke afweging. Die moet beoordelen of de veranderingen die de Eerste Kamer voorstelt, de kwaliteit van de wet verbeteren of politiek van aard zijn."