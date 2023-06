'Oneerlijke concurrentie uit buitenland bedreigt Nederlandse scheepswerven'

Om dit te bereiken, wil hij dat het kabinet slimmer omgaat met de Europese regels die gelden voor het vergeven van grote orders, de zogenoemde aanbestedingsregels. "In Italië is het zo dat van alle boten die de Italiaanse overheid koopt, 99 procent wordt besteld in Italië. In Frankrijk is dat 96 procent. In Nederland krap de helft."

Taaleisen

Dat kan dus beter, denkt Van Strien. Ook Nederland moet de regels zo gebruiken dat de orders hier terechtkomen. En dat is helemaal niet zo moeilijk, denkt hij. "Omliggende landen zijn iets creatiever met de regels. Bijvoorbeeld door taaleisen te stellen aan iemand die de boten levert. Je mag bijvoorbeeld eisen dat op de werf waar de boot wordt gebouwd, Nederlands wordt gesproken."

Op die manier hoopt het VVD-Kamerlid de gevaren te keren die de Nederlandse scheepswerven bedreigen. "We moeten niet langer naïef zijn. Maar we moeten iets waar we trots op zijn, nu echt gaan stutten en gaan ondersteunen."