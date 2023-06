Defensie wil eigen satellieten de ruimte in sturen

Defensie wil eigen nieuwe satellieten de ruimte in sturen. Dat schrijft staatssecretaris Van der Maat (Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de bewindsman is het gebruik van de ruimte een keiharde voorwaarde voor zo ongeveer elk militair optreden. Daarom zal het gebruik van satellieten in de toekomst alleen maar belangrijker worden.

Nu is ons land voor het gebruik satellieten nog afhankelijk van andere landen of commerciële bedrijven. Daardoor kan het leger niet zelf bepalen waar en wanneer benodigde informatie wordt verzameld. "Het is cruciaal dat Nederland naast het gebruik van bestaande capaciteit ook eigen ruimtecapaciteit ontwikkelt", zegt Van der Maat. "Door eigen innovatieve capaciteiten te ontwikkelen, profileert Nederland zich als een relevante partner in de ruimte." Tot 250 miljoen euro Omdat Nederland geen eigen satellieten heeft, is het onmogelijk gebruik te maken van satellieten van andere landen. Die landen willen namelijk graag iets terug voor hun geleverde diensten, en zonder eigen satellieten kan Nederland niets teruggeven. Om eigen satellieten aan te schaffen wil de staatssecretaris tussen de 100 en 250 miljoen euro investeren. Met dat geld zullen dan kleine satellieten worden ontwikkeld en de ruimte in worden gebracht. Kleine satellieten zijn goedkoper dan grote waardoor er meer kunnen worden gelanceerd en ze ook meer gebied in de gaten kunnen houden. Lees ook Defensie de ruimte in: wat hebben we daar te zoeken? De kleine satellieten moeten onder meer terreinen kunnen analyseren en zo de begaanbaarheid in kaart brengen. Ook kunnen ze camouflagemiddelen opsporen en automatisch vaartuigen, voertuigen en vliegtuigen identificeren. Verder kunnen deze kleine satellieten via de laser communiceren in plaats van met radiosignalen. Daardoor kunnen meer data worden verstuurd en zijn de berichten moeilijker af te luisteren. Van der Maat hoopt in 2025 de eerste werkende satelliet de ruimte in te hebben. Lees ook: Eerste Nederlandse militaire nanosatelliet in baan om aarde gebracht