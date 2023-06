Pil tegen longkanker 'halveert kans vroegtijdig overlijden' voor kleine groep patiënten

In Nederland is osimertinib sinds 2019 opgenomen in de basisverzekering. "We gebruikten het sindsdien vooral bij mensen met uitgezaaide longkanker, maar sinds 2021 wordt het ook toegepast als preventieve behandeling", zegt Van der Wekken.

De patiënten die osimertinib krijgen zijn na de operatie 'schoon' verklaard en krijgen het medicijn om te voorkomen dat de kanker terugkomt. "We weten door eerder onderzoek al dat de kans op terugkeer van de kanker hierdoor kleiner is. Dit onderzoek laat zien dat de kans dat je langer leeft ook groter is dankzij osimertinib."

Nieuwe richtlijnen

Het is belangrijk dat iedere geopereerde patiënt getest wordt op het EGFR-gen, stelt de longoncoloog. "In het UMCG doen we dat al, maar het staat nog niet in de officiële richtlijnen en is daardoor nog niet in alle Nederlandse ziekenhuizen de standaard. Er wordt nu aan nieuwe richtlijnen gewerkt waarna hier een nieuw advies over wordt gegeven." De arts raadt patiënten die geopereerd zijn aan om aan hun oncoloog te vragen of de tumor op het EGFR-gen is getest na de operatie.