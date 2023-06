Zlatan Ibrahimovic stopt na glansrijke carrière als profvoetballer

"De eerste keer dat ik hier kwam, gaven jullie me geluk", sprak Ibrahimovic het publiek toe. "De tweede keer dat ik kwam, gaven jullie mij liefde. Jullie verwelkomden me met open armen. Ik zal mijn hele leven een Milanista zijn. Het is tijd om afscheid te nemen van het voetbal. Forza Milan en tot ziens.'

Knieblessure

AC Milan maakte zaterdag al bekend dat Ibrahimovic zijn aflopende contract niet gaat verlengen. De aanvaller keerde in 2020 terug bij de club uit Milaan en droeg bij aan het behalen van de titel van vorig seizoen. Hij werd ook al eens in 2011 kampioen met de club.