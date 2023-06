Jumbo stopt sponsoring Max Verstappen en Dutch GP

De sponsoring van de wieler- en schaatsploeg blijft wellicht nog wat langer aan, aangezien dat contract nog tot eind volgend jaar loopt. Jumbo is sinds 2015 sponsor van Jumbo-Visma.

Wel laat Jumbo weten open te staan voor de komst van een andere grote sponsor, zodat de supermarktreus afscheid kan nemen als hoofdsponsor.

De supermarkt wil volledig stoppen met het sponsoren van topsport.

Focus verleggen

Van Veen zegt tegen het AD: "Wij zijn een hele goede food retailer, maar alleen in Nederland en een beetje in België. We steken jaarlijks meer dan 20 miljoen euro in sportsponsoring, maar ik kan iedere euro maar één keer uitgeven."