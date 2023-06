Sevilla wint finale Europa League na strafschoppen tegen AS Roma

Fernando had in het eerste deel een goede mogelijkheid voor de Spanjaarden. De Braziliaan kopte na een hoekschop over. Op slag van rust was ook Ivan Rakitic dicht bij de gelijkmaker. De Kroaat, oud-speler van Barcelona, raakte de paal.

Doelman

Vrij snel na de hervatting kwam Sevilla alsnog langszij. Gianluca Mancini passeerde zijn eigen doelman, in een mislukte poging een voorzet van Jesús Navas onschadelijk te maken.

Georginio Wijnaldum kwam na ruim een uur in het veld bij AS Roma. Karim Rekik viel in de verlenging in bij Sevilla.

Slecht nieuws voor Ajax

De zege van Sevilla in de Europa League is minder goed nieuws voor Ajax.

De Amsterdamse club zou bij winst van AS Roma namelijk rechtstreeks toegang hebben gehad tot de groepsfase van de Europa League. Het verlies van AS Roma betekent dat de Amsterdammers nu alsnog de voorrondes in moeten.